В Тверской области в торговом центре появился ещё один пункт вакцинации от коронавируса

В Верхневолжье к проведению вакцинации подключается бизнес-сообщество. Все желающие могут сделать прививку от коронавируса в торговом центре «Вавилон». Там прививочную кампанию проводят сотрудники Больницы скорой медицинской помощи.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 136 197 человек – это 94,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 2 июня, вакцинировались 1044 человека. В федеральный регистр внесена информация о 128572 вакцинированных гражданах.

Задача по массовой вакцинации жителей страны поставлена Президентом России Владимиром Путиным. В Верхневолжье по поручению Губернатора Игоря Рудени расширены возможности вакцинации против коронавирусной инфекции.

В торговом центре «Вавилон» по адресу г.Тверь, ул. Цанова 8, прививочный пункт развёрнут в фитнес-клубе «Атлетик Джим». Перед прививкой желающих вакцинироваться осматривает врач. Вакцинация проводится без записи с 12.00 до 20.00.

В Твери пункты вакцинации в общественных местах действуют также в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в торговом парке №1 на Октябрьском проспекте и в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина. Прививочные кабинеты в торговых центрах удобны как для горожан, так и приезжающих из районов области. Для вакцинации там не нужно предварительно записываться – можно совместить важную для защиты своего здоровья прививку с походом за необходимыми покупками.

Сегодня в Тверской области прививку можно сделать в 54 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров.

Пункты вакцинации открыты также в отдаленных районах Верхневолжья, где раньше жители вакцинировались благодаря выездным бригадам из соседних районов. Так, точки иммунизации открыты в Жарковском, Сонковском, Фировском, Сандовском и других районах, жители которых теперь смогут сделать прививку, не дожидаясь приезда медиков или не выезжая в ЦРБ других муниципалитетов.

Запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://xn--80aeelexi0a.xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

На прививку можно записаться и в МФЦ. Сотрудники филиалов также помогут после ее прохождения распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области