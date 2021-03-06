Именем Андрея Дементьева назван пассажирский самолёт компании «Аэрофлот»

Компания «Аэрофлот» поддержала инициативу Губернатора Тверской области Игоря Рудени о присвоении одному из воздушных судов имени известного поэта Андрея Дементьева, жизнь и творчество которого тесно связаны с родным тверским краем.

Первый рейс самолета Airbus A350 им. А.Д. Дементьева был выполнен 31 мая, сейчас самолёт курсирует по маршруту Москва-Санкт-Петербург во время XXIV Петербургского международного экономического форума, который проходит со 2 по 5 июня. Предполагается, что воздушное судно будет также осуществлять перелеты на дальние расстояния.

«Творчество Андрея Дмитриевича Дементьева было понятным и близким каждому человеку. Стихи о Родине, любви, верности и дружбе стали основой воспитания не одного поколения наших соотечественников. Жители Верхневолжья бережно хранят память о талантливом земляке. Его именем названа одна из центральных улиц города, – отметил в обращении к руководству Аэрофлота Игорь Руденя. – Присвоение воздушным судам имен выдающихся деятелей страны способствует формированию у граждан чувства гордости за Отечество, приобщению к историческому прошлому».

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии.

В Тверской области Правительством Тверской области и «Домом поэзии Андрея Дементьева» учреждена имени поэта. Она вручается молодым поэтам и авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

Ежегодно в Твери проходит Дементьев Фест, приуроченный к дню рождения поэта. Тверской Дом поэзии Андрея Дементьева также проводит Всероссийский конкурс молодых поэтов «Зелёный листок», который объединяет таланты со всей страны – традиция заложена самим Андреем Дмитриевичем.

Пресс-служба Правительства Тверской области