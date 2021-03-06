Юлия Саранова приняла участие в онлайн-встрече с Владимиром Путиным

Руководитель регионального штаба движения «Мы вместе» Юлия Саранова приняла участие в онлайн-встрече президента России Владимира Путина с лидерами партии «Единая Россия».

В режиме видеоконференции глава государства поздравил победителей предварительного голосования за право баллотироваться в Госдуму, прошедшего 30 мая. И поблагодарил сторонников партии, общественников и волонтёров за напряженную работу в пандемию.

По мнению президента, праймериз – это востребованный механизм обратной связи с людьми. Именно мнение, наказы, инициативы обычных жителей страны и лягут в основу партийной программы, которая сейчас формируется. Важно, отметил руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, что партия обновляется, растёт интерес среди молодых людей. А всего в голосовании приняли участие около 12 миллионов человек – больше 10% избирателей в нашей стране.

Юлия Саранова с лидерами страны согласна и надеется не подвести тех, кто её поддержал.

- Треть участников праймериз в этом году это новые лица, которые не являются членами «Единой России», такие же, как я, - отметила Юлия Саранова. - Процедура предварительного голосования – открытая, позволяет практически каждому человеку, который хочет попробовать себя на политическом поле, прийти и испытать себя. Я, признаюсь честно, поначалу сомневалась, стоит ли участвовать в праймериз. Но я получила от людей очень мощную поддержку, которая убедила меня в правильности решения. По результатам предварительного голосования, больше 40 тысяч человек поверили в меня. Я благодарна каждому из них, и сделаю все, чтобы не подвести нашу Тверскую область.

Лично пообщаться с президентом руководителю волонтёрского движения не удалось. Но журналистам Юлия Саранова призналась, что готовила выступление и очень волновалась. И общение с лидерами страны, пусть и онлайн, её вдохновляет и укрепляет веру в свои силы.

- В своем выступлении я хотела сказать, что Россия – это действительно страна возможностей. И присутствующие на сегодняшней встрече победители праймериз - тому яркие примеры. В 2020 году мы не просто столкнулись с серьезными вызовами, но получили еще больше возможностей помогать людям. Сотни жителей Тверской области в каждом районе, в каждом городе присоединились к нашей работе, - рассказала она. - Проблемы так и будут возникать, если не работать с ними системно. Будущие выборы – для нас новая невероятная возможность приносить пользу в масштабе всей страны.