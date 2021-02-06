Город Удомля Тверской области стал победителем конкурса Дни «Школы Росатома»

Город Удомля Тверской области вошёл в число победителей конкурса Дни «Школы Росатома», который был организован к десятилетию проекта и охватил 22 города страны.

Конкурсная комиссия проекта отметила разнообразие и насыщенность программ Дней «Школы Росатома» в городах-участниках и творческий подход к созданным видеофильмам.

В результате было определено 10 лучших Дней «Школы Росатома». В том числе, среди открытых городов победу присудили городу Удомле Тверской области.

В качестве награды каждый город получает по пять путевок в лагеря «Орленок» или «Артек» для самых активных участников проекта, право участия дополнительной команды в финале Метапредметной олимпиады «Школы Росатома» в 2021 году. Кроме того, предоставляются дополнительные пять мест на участие в стажировках у победителей конкурсной программы проекта «Школа Росатома» в 2022 году, а также право участия двух представителей города в зарубежной стажировке в 2021-2022 учебном году.

Пресс-служба Правительства Тверской области