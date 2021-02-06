В Твери прошли обучение наблюдатели за выборами

Общественная палата Тверской области и региональный общественный штаб по наблюдению за выборами при поддержке Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России, высших учебных заведений региона продолжает обучение общественных наблюдателей для работы на избирательных участках в Единый день голосования 19 сентября. Сегодня, 2 июня, обучающий семинар состоялся в Твери.

В семинаре приняли участие жители областного центра и Рамешковского района – как независимые наблюдатели, так и представители политических партий и общественных организаций.

Руководитель образовательной программы, член Общественной палаты Тверской области, профессор Тверского государственного университета Галина Лапушинская отметила, что главная цель обучения – качественно подготовить наблюдателей к работе на избирательных участках и на выездном голосовании, обеспечить соблюдение избирательных прав граждан, законность, открытость прозрачность и гласность электорального процесса.

«Для нас очень важно, чтобы наблюдатели знали свои права и обязанности, могли четко верифицировать возможные нарушения, знали, какие действия надо предпринять, чтобы их предотвратить. Мы надеемся, что после семинара наблюдатели смогут обеспечить законность и информационную открытость на предстоящих в этом году выборах», – сказала Галина Лапушинская.

Программой семинара, разработанной при методической поддержке Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и Общественной палаты РФ, предусмотрены теоретический и практический модули, ролевые игры, решение кейсов, основанных на реальных ситуациях на различных этапах голосования. Наиболее предметно отрабатываются навыки выявления возможных нарушений на участках, поведение в конфликте, меры реагирования на внештатные ситуации, а также информационная работа наблюдателя.

В этом году решила впервые стать общественным наблюдателем чемпионка СССР по конькобежному спорту Ирина Богатова. Она тоже приняла участие в семинаре.

«Нам представили очень интересную и нужную информацию, без которой наблюдателю работать на участке было бы сложно. Мне небезразличны предстоящие выборы законодательной власти и главы региона, это очень важные события, поэтому я решила стать наблюдателем. Хочу сама убедиться в том, что голосование проходит открыто, честно, без нарушений прав избирателей», – сказала Ирина Богатова.

Наблюдатель Валентина Соколова из Рамешковского района имеет большой опыт общественного наблюдения, но и она на семинаре узнала много нового.

«Эти дополнительные знания не будут лишними, а наоборот, помогут каждому из наблюдателей сделать все необходимое для того, чтобы выборы были легитимными и прозрачными», – отметила Валентина Соколова.

Антонина Комарова из Твери, находясь на заслуженном отдыхе, тоже считает важным проявить свою гражданскую позицию через общественное наблюдение за выборами.

«У меня есть жизненный опыт, на семинаре нам дали необходимые знания о правах и обязанностях наблюдателей. Хочу их применить на практике, чтобы при необходимости защитить права избирателей», – поделилась планами Антонина Комарова.

Почти 900 наблюдателей в 36 муниципальных образованиях нашей области уже завершили обучение и готовятся к прохождению контрольных мероприятий по итогам обучения. Всего же предполагается, что программу обучения в регионе на площадке Общественной палаты Тверской области пройдут около 2,5 тысячи человек. Также своих наблюдателей к дню голосования готовят политические партии.

В Твери от региональной Общественной палаты на избирательные участки будет направлено не менее 150 независимых наблюдателей, не связанных с политическими партиями, участвующими в выборах, или зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания Тверской области и губернатора Тверской области.

Общественная палата Тверской области