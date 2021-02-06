Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни главного режиссёра Тверского драмтеатра Веры Андреевны Ефремовой

2 июня ушла из жизни главный режиссёр Тверского областного академического театра драмы, Народная артистка России, Почётный гражданин Тверской области Вера Андреевна Ефремова. Соболезнования близким Веры Андреевны, коллективу театра направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вера Андреевна 47 лет была хранительницей традиций тверской сцены. Яркий художник, умелый руководитель, она по-новому открывала зрителю немеркнущую классику драматургии. Каждый поставленный ею спектакль неизменно становился событием в культурной жизни Верхневолжья. Благодаря незаурядному педагогическому таланту Вера Андреевна подготовила целую плеяду молодых актеров, которые сегодня продолжают путь своего Учителя. Уверен, что наследие Веры Андреевны Ефремовой будет всегда служить профессиональным ориентиром для творческого коллектива Тверского областного академического театра драмы», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Глава региона особо отметил вклад Почетного гражданина Тверской области Веры Андреевны Ефремовой в развитие театрального искусства, духовно-нравственное воспитание общества.

Вера Ефремова родилась 10 ноября 1929 года в Москве в известной театральной семье. Продолжая семейные традиции, получив образование (Саратовский государственный университет и ГИТИС им. Луначарского), она работала в театрах Саратова, Челябинска, Рязани, Калуги, Ульяновска.

Тверской академический театр драмы Вера Ефремова возглавляла с 1974 года. За это время ею поставлено более 35 спектаклей, она автор целого ряда инсценировок по произведениям русской и современной классической литературы.

Знаковый и любимый спектакль главного режиссёра «Вишнёвый сад» «жил» на сцене 40 лет. За эти годы постановка претерпела четыре редакции Народной артистки России Веры Ефремовой.

В этом году «Вишнёвый сад» вновь вернулся на сцену театра уже в постановке режиссера Александра Павлишина с участием учеников Веры Андреевны. Именно этот спектакль закрыл юбилейный, 275-ый театральный сезон.

Вера Ефремова – Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат государственной премии, обладатель многочисленных наград и престижных премий в сфере культуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области