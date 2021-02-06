В Тверской области впервые пройдет форум «Сообщество»

9 и 10 июня в Твери впервые состоится форум «Сообщество», главной темой которого станет общественный контроль как инструмент позитивных изменений. До столицы Верхневолжья форум прошел во Владикавказе, а в августе и сентябре он состоится в Саранске и Хабаровске.

В течение двух дней на площадке форума будут организованны секционные дискуссии, проектные сессии, мастер-классы, круглые столы, питчинг-сессии, семинары, тренинги и рабочие совещания. Мероприятия пройдут в рамках пяти секций: «Общественный контроль», «Региональные приоритеты», «Некоммерческий сектор», «Туризм в Тульской области» и «Социальное проектирование».

Акцент будет сделан на обсуждении вопросов, касающихся возможностей гражданского общества осуществлять экспертизу и контроль в сфере реализации национальных проектов и социальных положений Послания Президента России Владимира Путина.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6086a0fa85c6cd76665eccd9/.

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ, начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, активизировать развитие гражданского общества в регионах.

Пресс-служба Правительства Тверской области