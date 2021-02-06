Совет Федерации одобрил закон о «социальной газификации»

Совет Федерации на заседании 2 июня одобрил закон, который позволяет бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Инициатива об этом впервые была озвучена в Тверской области.

В соответствии с документом, услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров. До границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения средств граждан.

Предполагается, что закон о «социальной газификации» вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.Правительство РФ до 1 ноября 2021 года должно будет принять нормативные правовые акты, необходимые для его реализации.Изменения в закон «О газоснабжении в РФ» обеспечат выполнение поручений ПрезидентаВладимира Путина по ускорению газификации.

Напомним, с предложением о бесплатном подключении к газу «Единая Россия» обратилась к главе государства в апреле этого года по итогам поездки врио заместителя секретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область. Дмитрий Кобылкин вместе с губернатором Игорем Руденей ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. С местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» – подключения дома к газу.

«Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», – сообщил тогда Дмитрий Кобылкин.

Владимир Путин поддержал инициативу партии в своем Послании Федеральному Собранию и поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, причем сделать это без привлечения средств населения.

«Для нас важная задача – реализовать поручение Президента Владимира Путина по подведению газа до границ земельных участков жителей Тверской области. Газификация значительно повлияет на развитие инвестиционной деятельности и создание новых рабочих мест в Верхневолжье», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Эксперты считают, что оперативность принятого на федеральном уроне решения позволит существенно ускорить процесс газификации страны и, в частости, Тверской области.

«Скорость, с которой инициатива о «социальной газификации» становится федеральным законом, подтверждает намерения государства обеспечить высокую динамику реализации стратегически значимых для страны инфраструктурных проектов. Важно, что в цепочке принимаемых решений заняты все – граждане, депутатский корпус, региональная и федеральная исполнительная власть и глава государства. Убежден, что инициатива о бесплатном подведении газа до границ земельных участков не случайно родилась именно в Тверской области, так как губернатор Игорь Руденя активно лоббирует интересы Верхневолжья в этой сфере», – считает директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили.

По мнению проректора по научной и инновационной деятельности, декана инженерно-строительного факультета Тверского государственного технического университета Алексея Артемьева, дополнительные возможности для ускоренной газификации территорий повысят конкурентоспособность тверского региона на рынке труда.

«Более активная газификация откроет «второе дыхание» для наших поселений и позволит удержать в них кадры для тверской экономики, привлечь новых специалистов. Не секрет, что в период пандемии коронавируса многие компании, прежде всего в IT-сфере, перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы. Эти люди не хотят работать в крупных городах, а стремятся перебраться в те места, где создана безопасная и благоприятная среда проживания. Тверская область в этом смысле очень привлекательна, и многие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга сейчас уже трудятся удаленно у нас в Верхневолжье. А вместе с ними – члены их семей, занятые в других сферах деятельности, в том числе учителя, врачи и другие специалисты, которые очень востребованы на тверской земле. Повышение доступности подключения газа к домовладениям будет способствовать росту конкурентоспособности Тверской области в борьбе за привлечение высококвалифицированных кадров», – отметил Алексей Артемьев.

В 2020 году Тверская область в числе первых субъектов России подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Общий объём финансирования программы составляет 23,5 млрд рублей. Планируется обеспечить газом свыше 46 тыс. домовладений. Это позволит повысить уровень газификации Тверской области до 76%.