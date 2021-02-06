100 проектов Программы поддержки местных инициатив будет дополнительно реализовано в Тверской области в 2021 году

Свыше 72,4 млн рублей будет направлено на реализацию 100 дополнительных проектов Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в Тверской области в 2021 году. Субсидию предоставят 24 муниципальным образованиям региона. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«По просьбам жителей районов было принято решение о расширении реализации программы поддержки местных инициатив. Я уверен, что каждый житель муниципальных образований, где будет реализована программа, позитивно оценит результаты нашей совместной работы», – сказал Игорь Руденя во время общения с журналистами после заседания Правительства.

Губернатор подчеркнул: все проекты, заявленные в рамках программы, будут реализованы в текущем году.

Всего с учетом дополнительных объектов будет реализовано 334 проекта в 40 муниципальных образованиях на общую сумму более 218,6 млн рублей.

В этом году наибольшее предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и ремонту дорог (52 и 51 проект соответственно), устройству уличного освещения на своих территориях (42 проекта), а также оборудованию детских площадок (41 проект).

Кроме того, будут реализованы инициативы по благоустройству территорий, ремонту домов культуры и мест массового отдыха, дворов, приобретению оборудования и коммунальной техники, обустройству спортивных площадок, мест сбора твёрдых коммунальных отходов и другие. В реализацию проектов помимо области вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.

Самыми активными участниками программы в этом году стали Вышневолоцкий городской округ, Андреапольский муниципальный округ, Старицкий, Калининский, Бологовский районы и город Тверь.

ППМИ стартовала в регионе в 2013 году. Объемы областной поддержки растут ежегодно. В 2020 году муниципалитетам было выделено более 130 млн рублей. За прошедшие пять лет – с 2016 по 2020 годы – в рамках ППМИ уже создано 1248 объектов общественной инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области