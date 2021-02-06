Основные праздничные мероприятия в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского пройдут в регионе с 6 по 8 июня

С 6 по 8 июня в Тверской области пройдут главные праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Центральными площадками торжеств станут города Кашин и Калязин. В праздничном богослужении в Калязине 8 июня примут участие архиереи Тверской, Томской митрополий, Московской, Пятигорской, Рыбинской, Железногорской, Великолукской, Переславской и Краснослободской епархий, Московской духовной академии.

«Святой Макарий Калязинский обратил к вере и дал помощь многим поколениям жителей Верхневолжья, примером своей жизни внес неоценимый вклад в укрепление Православия на тверской земле, – считает Губернатор Игорь Руденя. – На протяжении столетий люди молитвенно обращаются к нему за поддержкой и жизненными наставлениями».

Празднование 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского начнется 6 июня в Кашине. В этот день предусмотрена обширная культурная программа – выставки и ярмарка, концертная программа «Макарий Калязинский: связь духовной и светской культур».

6 июня в Кашин прибудут участники Волжского крестного хода. Вместе с паломниками крестного хода в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского они пройдут «Макарьевой тропой» и повторят путь, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам тверской святой.

Эстафету праздничных мероприятий в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского 7 июня примет город Калязин. Там состоится традиционный межрегиональный фестиваль духовной и светской музыки «Пробуждение души», участие в котором примут коллективы и исполнители из Тверской, Ярославской, Московской областей и города Москвы.

В Калязинском краеведческом музее откроется экспозиция, посвященная историческому событию. Все экспонаты связаны с историей Троицкого мужского монастыря и почитанием преподобного Макария Калязинского. 8 июня в Калязине начнет работу выставка победителей областного дистанционного конкурса детского изобразительного творчества «Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли», а также выставка картин народного художника России Людмилы Юга, посвященная святому преподобному Макарию Калязинскому и его обители.

Кульминацией торжеств станет праздничный концерт «Свет Души», который пройдёт на набережной реки Волги.

Кроме того, жители и гости Верхневолжья смогут посетить виртуальную

выставку «Образ Макария Калязинского в памятниках древнерусского искусства в собрании Тверской областной картинной галереи». Она размещена на официальном сайте учреждения и будет доступна для просмотра до 20 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области