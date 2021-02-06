На стенде Тверской области на ПМЭФ-2021 представлены точки роста для инвесторов

Тверская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2021, который проходит 2-5 июня в северной столице. Делегацию возглавит Губернатор Игорь Руденя. Главная тема форума в этом году – «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Основные даты работы форума 3 и 4 июня. В эти дни глава региона проведёт ряд деловых встреч с руководителями компаний-инвесторов, примет участие сессиях, Пленарном заседании ПМЭФ.

За всю историю участия Тверской области в ПМЭМ в этом году у делегации региона самая насыщенная программа. Планируется подписание целого ряда важных соглашений между Правительством Тверской области и крупными компаниями. Это документы по ключевым для региона направлениям: развитию промышленности, дорожной инфраструктуры, туризма, а также глубокой переработке древесины и другие.

«Важно не только обеспечить достойное представительство Верхневолжья на площадке Петербургского международного экономического форума, но и решить в рамках форума задачи по привлечению инвесторов в регион», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В экспозиции ПМЭФ размещён стенд Тверской области. В этом году Верхневолжье представлено как регион с развитой системой инвестиционной поддержки. На выставке показаны макеты точек роста для действующих и будущих инвесторов: промышленные технопарки, девелоперские проекты региона, зоны туристической направленности.

Среди экспонатов – мини-версии инновационно-промышленного парка «Боровлево-3», ТОСЭР «Кувшиново», Морозовский городок и другие объекты. Часть проектов уже реализована, есть те, работа над развитием которых продолжается.

К макетам стенда Тверской области прилагаются информационные лэндинги с подробной информацией об объектах, перейти на одностраничные сайты об инвестпроектах региона можно по QR-коду, размещенному на каждом макете. Также в рамках форума будет презентован инвестиционный портал Тверской области.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. По итогам участия Верхневолжья в ПМЭФ-2019 был заключен ряд ключевых соглашений, которые в настоящее время реализуются в Тверской области.

К примеру, по развитию транспортной системы – внедрение новой модели пассажирских перевозок на территории Твери и Калининского района. В сфере туризма – это маршрут «Государева дорога», пилотный проект по рассылке смс-сообщений для туристов, въезжающих на территорию региона с приветствием и ссылкой на турпортал welcometver.ru.

В прошлом году форум не проводился ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации.

Пресс-служба Правительства Тверской области