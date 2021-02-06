На финансирование новых мер поддержки леспрома Тверской области направят порядка 189 млн рублей

На заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, утвержден порядок предоставления субсидий для инвестиционных проектов в сфере глубокой переработки древесины. О введении такой поддержки глава региона сообщил на совещании по развитию деревообрабатывающей промышленности с руководителями предприятий ЛПК в Пено в апреле 2021 года.

На федеральном уровне уже принят комплекс решений по поддержке развития леспрома. Так, по поручению Президента Владимира Путина с 1 января 2022 года вводится полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Приоритетное внимание уделяется переориентации ЛПК на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Регион должен действовать в нескольких направлениях. Нужно переводить деревообрабатывающую промышленность на производство продукции высокой добавленной стоимости, вовлекать в оборот все неиспользуемые лесные участки, при этом активно заниматься лесовосстановлением и контролировать использование ресурсов. Также необходимо системно поддерживать предприятия, которые реализуют продукцию на экспорт», – считает Игорь Руденя.

С 2021 года компаниям ЛПК будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, на реализацию инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины. Средства могут быть предоставлены на строительство новых зданий и сооружений, проведение коммуникаций, приобретение промышленного оборудования.

Ключевыми условиями предоставления субсидии станет привлечение заемных средств не менее 200 млн рублей, отсутствие задолженностей, ежеквартальное предоставление субсидий.

Планируется, что поддержка компаниям ЛПК на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов будут предоставляться исходя из ключевой ставки Центрального банка России на момент заключения соглашения. При этом условия предоставления субсидий могут варьироваться в зависимости от срока возмещения и объема кредита.

Пресс-служба Правительства Тверской области