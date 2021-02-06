В Тверской области выберут самую путешествующую школу

В Тверской области проходит конкурс «Самая путешествующая школа». В нём могут принять участие школы Твери и образовательные учреждения из районов Верхневолжья. Кроме того, добавлены номинации - «Самый путешествующий учитель Тверской области» и «Самый активный туроператор Тверской области». Заявки на участие принимаются до 10 июня 2021 года.

«Школьный туризм – это хорошая возможность для детей узнать территорию, где они родились, живут и учатся. Надо демонстрировать школьникам наше историческое наследие», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Итоги конкурса подведут в сентябре 2021 года. Конкурс «Самая путешествующая школа» был организован региональными Министерством туризма и Министерством образования в 2019 году.

В регионе успешно внедряется новый подход к школьным экскурсиям. Пилотной темой стали путешествия по местам Пушкина, сказки которого известны каждому ребенку. Знакомство с пушкинскими местами происходит через игровой формат, погружение в быт и традиции эпохи.

Новый подход к экскурсиям, объединяющий изучение литературы, краеведения и даже кулинарии, решает сразу две задачи – развлечь школьников, в том числе во время каникул, и сделать изучение родного края захтывающим процессом.

Во время путешествий учащиеся приезжают в Берново, Старицу и Торжок – известные пушкинские места. В Твери площадкой для экскурсий выбрана областная библиотека имени А.М. Горького. Программа, разработанная сотрудниками – это интерактивная игра с изучением бального этикета, танцами и знакомством с гастрономическими вкусами поэта.

Для дошкольников и учащихся первых классов акцент сделан на сказках Пушкина, для детей постарше разработаны программы гастрономической тематики, маршруты по усадьбам Старицкого района. Министерством туризма совместно с туроператорами региона разработаны 10 тематических программ.

С 2020 туроператоры, организующие туристические поездки для школьников, могут получить субсидии – возмещение из регионального бюджета до 90% затрат на организацию проезда любым видом транспорта и экскурсионного обслуживания, но не более 1000 рублей за одного обучающегося.

Пресс-служба Правительства Тверской области