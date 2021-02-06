В загородных лагерях Тверской области стартовала первая смена

В Тверской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Планируется, что всего в регионе организованными формами отдыха и оздоровления будут охвачены 52 965 детей.

«В текущем году особое внимание необходимо уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических требований во всех лагерях, действующих в регионе, постоянному мониторингу состояния здоровья детей и персонала. Поручаю Министерству образования Тверской области, главам муниципальных образований вести постоянный мониторинг работы детских лагерей в течение всего летнего периода», – поставил задачу Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области, где обсуждалась готовность региона к организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году.

1 июня первая смена для 910 детей началась в восьми муниципальных загородных лагерях Твери и лагере «Чайка» Осташковского городского округа. Всего в летний период этого года будет работать 21 загородный оздоровительный лагерь, где отдохнут свыше 6 200 человек.

Также на территории региона в летний период открыто 505 лагерей с дневным пребыванием детей, в них отдохнут 38 484 человека.

Кроме того, будут работать 82 лагеря труда и отдыха, которые примут за летний период более 1 600 человек. Планируется также проведение многодневных походов для 6 650 детей.

Особое внимание уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации, а также детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Более 11 тысяч таких ребят смогут отдохнуть этим летом при поддержке области. Кроме того, в санаториях различного профиля летом 2021 году планируется оздоровить свыше 2300 ребят.

Работа всех организаций отдыха детей и их оздоровления осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Созданию безопасных условия для отдыха детей уделяется особое внимание.

Для всех сотрудников лагерей обязательно ПЦР-тестирование перед каждой сменой, также дополнительно для них организуют еженедельное тестирование. Ежедневно проводится термометрия каждого ребенка и каждого работника лагеря.

Педагоги и вожатые до начала летней оздоровительной кампании прошли курсы повышения квалификации, включая обучение противопожарной безопасности.

В целях информирования родителей о летнем отдыхе детей Министерством образования Тверской области создана «горячая линия» по телефону 8(4822) 34-57-93. Она работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, перерыв – с 12:00 до 12:45.

Пресс-служба Правительства Тверской области