Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 июня 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 39543 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 92 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 135 233 человека, за последние сутки – 1269 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 733 028 , в том числе за последние сутки их проведено 2244.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 42 297 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1702 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1052 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 13 755
Конаковский район 3064
Ржев 2319
Вышневолоцкий городской округ 2234
Калининский район 1751
Кимры 1661
Торжок 1651
Бологовский район 1068
Нелидовский городской округ 908
Бежецкий район 891
Кашинский городской округ 863
Осташковский городской округ 863
Старицкий район 858
Лихославльский район 857
Калязинский район 854
Торопецкий район 757
Весьегонский муниципальный округ 633
Максатихинский район 630
Западнодвинский муниципальный округ 588
Андреапольский муниципальный округ 536
Торжокский район 513
Оленинский муниципальный округ 446
Кувшиновский район 439
Зубцовский район 404
Рамешковский район 392
Спировский район 368
Ржевский район 338
ЗАТО Озёрный 302
Сонковский район 301
Селижаровский муниципальный округ 279
Кимрский район 275
Фировский район 233
Краснохолмский муниципальный округ 226
Бельский район 221
Лесной муниципальный округ 159
Кесовогорский район 157
Молоковский район 138
Пеновский муниципальный округ 134
Жарковский район 114
Сандовский муниципальный округ 87
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области