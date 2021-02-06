Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 июня 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 39543 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 92 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 135 233 человека, за последние сутки – 1269 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 733 028 , в том числе за последние сутки их проведено 2244.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 42 297 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1702 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1052 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 13 755

Конаковский район 3064

Ржев 2319

Вышневолоцкий городской округ 2234

Калининский район 1751

Кимры 1661

Торжок 1651

Бологовский район 1068

Нелидовский городской округ 908

Бежецкий район 891

Кашинский городской округ 863

Осташковский городской округ 863

Старицкий район 858

Лихославльский район 857

Калязинский район 854

Торопецкий район 757

Весьегонский муниципальный округ 633

Максатихинский район 630

Западнодвинский муниципальный округ 588

Андреапольский муниципальный округ 536

Торжокский район 513

Оленинский муниципальный округ 446

Кувшиновский район 439

Зубцовский район 404

Рамешковский район 392

Спировский район 368

Ржевский район 338

ЗАТО Озёрный 302

Сонковский район 301

Селижаровский муниципальный округ 279

Кимрский район 275

Фировский район 233

Краснохолмский муниципальный округ 226

Бельский район 221

Лесной муниципальный округ 159

Кесовогорский район 157

Молоковский район 138

Пеновский муниципальный округ 134

Жарковский район 114

Сандовский муниципальный округ 87

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области