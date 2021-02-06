Лариса Мосолыгина: В Тверской области растет поддержка семей с детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина отмечает, что в регионе принят прогрессивный пакет мер государственной поддержки семей с детьми.

«В Тверской области за последние три-четыре года заметно расширился комплекс решений, направленных на укрепление семейных ценностей, материальную поддержку семей с детьми. Особенное внимание региональная власть уделяет многодетным. Считаю, что сейчас в регионе сформирован прогрессивный пакет мер господдержки, он постоянно совершенствуется, дополняется с учетом реальных потребностей и детей, и родителей, что, конечно, очень радует», — отметила Лариса Мосолыгина.

Напомним, 1 июня на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрен вопрос о реализации мер поддержки семей с детьми в Верхневолжье.

«В настоящее время в регионе реализуется более 30 направлений поддержки, в первую очередь многодетных семей. В Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми в Российской Федерации. Наша задача на региональном уровне — обеспечить эффективную реализацию федеральных мер и дополнить их региональными мероприятиями, учитывающими специфику Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: работу по поддержке семьи важно вести совместно с социально ответственными общественными организациями, учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения и, конечно, Русской Православной Церковью. Также Игорь Руденя отметил необходимость более широкого информирования семей о возможностях получения государственной поддержки.