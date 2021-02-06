В Твери в центре «Мой бизнес» проходит благотворительная акция по сбору подарков для детей

В Твери проходит благотворительная акция «Мой бизнес помогает», которая стартовала 1 июня, в Международный день защиты детей. Любой желающий может подарить подарок подопечным благотворительного фонда «Добрый мир».

В Центре «Мой бизнес» по адресу г. Тверь, проспект Победы, 14 специально для сбора подарков в рамках акции установлена большая подарочная коробка. Акция продлится до 8 июня. Центр «Мой бизнес» открыт в будни с 9.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 17.00.

Фонд помогает детям и молодым людям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, а также детям с ментальными нарушениями. В течение года ребята с нарушениями развития были участниками проекта «Шаг в будущее. Ремесленные мастерские», где учились различным профессиям. Собранные во время акции игрушки им вручат на выпускном вечере в июне текущего года.

«Игрушки - это средство социальной и психологической реабилитация детей с ментальными и другими нарушениями развития. Они в интересной форме помогут ребятам лучше адаптироваться в жизни, в обществе, развить разные навыки», - рассказала директор фонда «Добрый мир» Екатерина Самсонова.

Фонд предоставил список подарков, которые пригодились бы их подопечным. Ознакомиться с ним можно по ссылке http://lesterwish.com/W5mECVezw.

Впервые центр «Мой бизнес» провёл благотворительную акцию в преддверии Нового года. Дети из семей в сложной жизненной ситуации написали письма Деду Морозу и рассказали о своих желаниях. Предприниматели и другие жители города приносили подарки из этого списка в центр «Мой бизнес», а затем благотворительные фонды передавали их своим подопечным. Всего в акции приняли участие более 40 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области