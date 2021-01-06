Губернатор Игорь Руденя, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев и генеральный директор компании Кирилл Липа посетили производственные площадки в Тверской области

1 июня Губернатор Игорь Руденя, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, член бюро Союза Машиностроителей, генеральный директор холдинга, член бюро и председатель Комитета по транспортному машиностроению Союза Машиностроителей России Кирилл Липа посетили площадки компаний в Тверской области: ПК Транспортные системы, КСК и Тверского вагоностроительного завода в Твери и Торжке.

В Твери компанией КСК при поддержке правительства региона создается первый на территории Тверской области частный промышленный технопарк.

«У нас появились возможности достичь более высоких параметров импортозамещения, – отметил Игорь Руденя. – Основная роль в этом принадлежит инвесторам. Они вводят и развивают инновационные технологии и подходы к производственным процессам. Продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы. Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании».

Игорь Руденя, Андрей Бокарев и Кирилл Липа осмотрели производственные мощности технопарка: цеха электрические и электронные компоненты, интерьеры и экстерьеры, заготовительное производство, климатическое оборудование и другие.

Проект Промтехнопарк КСК стартовал в 2018 году. В конце 2020 года здесь открыта первая очередь производства. Сейчас на площадке расположены 8 организаций, в которых трудятся более 1 тысячи человек.

Предприятия Промтехнопарка КСК специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для: пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта. Основными потребителями продукции резидентов Промтехнопарка КСК выступают предприятия, входящие в состав АО «Трансмашхолдинг», в частности, Тверской вагоностроительный завод.

В течение 2021 года промышленный технопарк будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. В реализацию проекта уже инвестировано более 3,5 млрд рублей. Общий планируемый объем вложений – более 5 млрд рублей, заявлено размещение 19 резидентов, создание к концу 2024 года до 3 тыс. рабочих мест.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году управляющей компании Промтехнопарка КСК получено более 250 млн рублей для возмещена части затрат на приобретение оборудования. Аналогичные объемы господдержки планируются и в текущем году.

Еще одна крупная тверская площадка машиностроения – «ПК Транспортные системы». Производство сегодня также посетили Губернатор и руководство Трансмашхолдинга. «ПК Транспортные системы» серийно выпускает низкопольные трамваи. На территории Российской Федерации эффективно эксплуатируется более 280 вагонов, в том числе модели «Витязь-М» в Москве.

Благодаря сотрудничеству с Трансмашхолдингом возобновилась производственная деятельность на месте бывшего Торжокского вагоностроительного завода, где также сегодня также побывали Игорь Руденя, Андрей Бокарев и Кирилл Липа.

Как отметил Кирилл Липа, на протяжении последних лет здесь развивается принципиально новое производство.

Сейчас в Торжке развернут участок раскройно-заготовительного производства «КСК Металлкомплект», где ведется централизованная металлозаготовка для предприятий, входящих в АО «Трансмашхолдинг» и ООО «КСК». Прогнозируемый объем инвестиций в производство на площадке в Торжке в 2019-2021 годах – 2,2 млрд руб., уже создано более 100 рабочих мест. Планируемый объем производства – до 40 тыс. тонн тонко- и толстолистового проката в год.

На реконструированной производственной площадке ОАО «ТВЗ», оснащенной современным оборудованием, организовано производство вагонов специального назначения, а также опытных и мелкосерийных изделий. Это позволит расширить возможности Тверского вагоностроительного завода по выпуску различных типов пассажирских вагонов для отечественного и зарубежного рынков.

Пресс-служба Правительства Тверской области