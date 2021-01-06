В Тверской области утверждены итоги предварительного голосования

В праймериз приняли участие более 105 тысяч человек

Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России» 1 июня в 17 часов утвердил итоги праймериз в Законодательное собрание Тверской области, сообщил на брифинге первый заместитель секретаря Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев.

По его словам, накануне вечером, 31 мая, региональным оргкомитетом были утверждены результаты голосования на праймериз в Госдуму. В Тверской области, как и во многих регионах России, применялась смешанная система предварительного голосования – выборщики голосовали онлайн с 24 по 30 мая или очно в воскресенье, 30 мая. Жители голосовали по трем бюллетеням - в Госдуму по списку, в Госдуму по округу и в Законодательное собрание. Итоговые протоколы поступили от 1155 участковых комиссий со всех районов области. Оперативно обработать такое количество было сложно, но задача решена в установленный положением о предварительном голосовании срок – 1 июня.

Сергей Голубев объяснил нюансы процедуры подсчета голосов.

«В региональном оргкомитете мы не видим результатов онлайн-голосования. У нас их нет, они находятся в общей федеральной базе. Поэтому в регионе процедура такая: наши участковые комиссии привозят в региональный оргкомитет протоколы очного голосования, мы их проверяем и отправляем сканы в федеральный оргкомитет. И уже в федеральном оргкомитете специалисты заводят их в общую базу, и они публикуются на сайте pg.er.ru», - отметил он.

Сергей Голубев рассказал, что сначала были подсчитаны и загружены в базу результаты праймериз в Госдуму РФ, загрузка результатов по Законодательному собранию завершилась 1 июня в 16.30.

Суммарная явка на праймериз в Тверской области составила более 105 тыс. человек (около 10,2% от числа избирателей). Для сравнения – в 2016 году на праймериз в регионе проголосовали 70,3 тыс. человек (6,5% от численности избирателей).

«Для Тверской области это очень хороший показатель. Явка высокая, как и в целом по стране, это говорит об интересе жителей к предварительному голосованию и легитимности процедуры. Причем многие, особенно жители крупных городов, отдали предпочтение онлайн-голосованию», - подчеркнул Сергей Голубев.

На предварительном голосовании «Единой России» в Государственную думу РФ по региональному списку большинство голосов жители Верхневолжья отдали за советника Президента РФ Владимира Васильева (70,8 тысячи) и руководителя регионального штаба акции «Мы вместе» Юлию Саранову (40,4 тысячи). Также они одержали победу по одномандатным округам. По 180-му Заволжскому округу в Госдуму победил Владимир Васильев (46,9 тысячи голосов), по 179-му Тверскому округу - Юлия Саранова (более 31 тысячи голосов).

На праймериз работали 155 наблюдателей от кандидатов. По словам Сергея Голубева, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано.

В Тверской области на праймериз выдвинулось много новых лиц, в том числе молодежи. Результат многих из них говорит о том, что люди верят молодым энергичным общественникам нового призыва, сказал спикер областного парламента. Вместе с тем, высокие результаты показали и действующие депутаты Законодательного собрания, которых хорошо знают жители области.

Сергей Голубев отдельно поблагодарил за поддержку жителей районов, входящих в Старицкий избирательный округ №20, где он одержал победу на праймериз в Законодательное собрание.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования