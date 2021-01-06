Губернатор Игорь Руденя в Международный день защиты детей посетил товарищеский матч воспитанников Митинского детского дома и ФК «Тверь»

1 июня, в Международный день защиты детей, Губернатор Игорь Руденя, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев и член бюро Союза Машиностроителей, генеральный директор холдинга, член бюро и председатель Комитета по транспортному машиностроению Союза Машиностроителей России Кирилл Липа посетили Митинский детский дом в Торжокском районе Тверской области.

Сегодня здесь прошёл товарищеский матч по мини-футболу между командой воспитанников детского дома и командой футбольного клуба «Тверь». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу юных спортсменов. Победители получили в подарок новые футбольные мячи.

«Хочу сказать большое спасибо коллективу детского дома за поддержку наших ребят, которые в силу определённых жизненных обстоятельств остались без родителей. Я считаю, что это очень перспективные дети. Уверен, что они смогут стать одними из самых активных граждан нашей страны», - сказал Игорь Руденя.

Спортивное воспитание – один из приоритетов в работе детского учреждения. На базе детского дома при поддержке Правительства Тверской области создана хоккейная школа под патронажем ХК «Динамо». Юные спортсмены - постоянные участники и призёры районных и областных состязаний, Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба». На территории учреждения распложена универсальная спортивная площадка, в зимний период заливается хоккейный корт.

Кроме того, работниками детского дома уделяется большое внимание формированию музыкального и эстетического вкуса у ребят. Создан ансамбль народной песни «Канареечка». К приезду гостей дети подготовили небольшой творческий подарок.

Также в этот день воспитанники учреждения могли познакомиться с работой мобильного детского технопарка «Кванториум». Он оснащен высокотехнологичным оборудованием: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время в Митинском детском доме проживает 31 ребёнок: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В учреждении реализуются программы дошкольного и дополнительного образования детей, есть собственный медицинский блок, библиотека, швейная мастерская.

В Тверской области сохраняется устойчивая тенденция по уменьшению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это связано с устройством детей в семьи. В действующих учреждениях созданы все условия для проживания, всестороннего развития и успешной социализации ребят.

Пресс-служба Правительства Тверской области