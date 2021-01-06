В Твери пройдут гастроли Волгоградского экспериментального театра

С 16 по 18 июня в столице Верхневолжья на сцене Тверского академического театра драмы пройдут «Большие гастроли» Нового экспериментального театра из Волгограда. Тверские зрители увидят лучшие репертуарные спектакли труппы.

В среду 16 июня в 18:30 на большой сцене Тверского драмтеатра будет показана комедия «Вера, надежда, любовь». Постановка посвящена вечной теме «отцов и детей», молодости и старости, ответственности и безнаказанности.

Комедию К. Людвига «Примадонны» тверские зрители могут увидеть в четверг 17 июня в 18:30. Философскую драму-притчу «Отель двух миров» Э.Э. Шмитта покажут на тверской сцене в пятницу 18 июня в 18:30.

Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр заслуженно называют «визитной карточкой» Волгограда. В составе его актерской труппы – одна народная артистка РФ, восемь заслуженных артистов, четыре заслуженных работника культуры РФ.

В свою очередь Тверской драмтеатр представят жителям Волгограда свои спектакли - «Трамвай «Желание», «Ужин дураков», «Весы».

Пресс-служба Правительства Тверской области