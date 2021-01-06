Эдуард Косиковский: Чем лучше условия, тем больше детей мы вырастим

Председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей» Эдуард Косиковский считает, что последовательно растущий уровень поддержки семей с детьми в Верхневолжьестал закономерным явлением региональной демографической политики.

«Каждый раз, когда губернатор Игорь Руденя на совещаниях в правительстве поднимает тему поддержки семьи, по его поручению разрабатываются новые меры. Это уже стало закономерным явлением демографической политики региона. И это хорошо, потому что чем лучше условия, тем больше мы вырастим здоровых, воспитанных, образованных детей, которые будут жить и работать в нашей области, в нашей стране», – отметил Эдуард Косиковский.

Эксперт солидарен с мнением главы региона о важной роли общественных организаций в комплексной работе по поддержке семей с детьми. В качестве примера он привел сотрудничество Союза замещающих семей с Российским детским фондом. Это партнерство позволяет решать многие насущные вопросы, а в канун Международного дня защиты детей при поддержке РДФ удалось организовать поездку тверских ребят в Московский цирк.

Напомним, 1 июня на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрен вопрос о реализации мер поддержки семей с детьми в Верхневолжье.

«В настоящее время в регионе реализуется более 30 направлений поддержки, в первую очередь многодетных семей. В Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми в Российской Федерации. Наша задача на региональном уровне – обеспечить эффективную реализацию федеральных мер и дополнить их региональными мероприятиями, учитывающими специфику Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – работу по поддержке семьи важно вести совместно с социально ответственными общественными организациями, учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения и, конечно, Русской Православной Церковью. Также Игорь Руденя отметил необходимость более широкого информирования семей о возможностях получения государственной поддержки.