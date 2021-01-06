До 100 тыс. рублей увеличат выплату жителям Тверской области, удостоенным ордена «Родительская слава»

В Тверской области размер единовременного денежного поощрения для награждённых орденом «Родительская слава» увеличат с 25 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Вопрос рассмотрен 1 июня на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, при награждении орденом «Родительская слава» одному из многодетных родителей выплачивается 100 тыс. рублей со стороны Федерации. Таким образом, жители Тверской области будут получать единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей.

По инициативе Игоря Рудени из областного бюджета также будет предоставляться единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей награждённым медалью ордена «Родительская слава». До настоящего времени какие-либо поощрения при получении данной награды не были предусмотрены.

Орден «Родительская слава» вручается семьям, которые воспитали семерых и более детей, медаль ордена «Родительская слава» – семьям с четырьмя и более детьми. В Тверской области с 2008 года данными наградами отмечены 15 семей: девять и шесть соответственно.

Поощрение ответственного родительства – одно из мероприятий сферы демографии Верхневолжья.

«В настоящее время в регионе реализуется более 30 направлений поддержки, в первую очередь многодетных семей, – отметил Игорь Руденя при обсуждении первого вопроса на заседании областного Правительства. – Наша задача на региональном уровне – обеспечить эффективную реализацию федеральных мер и дополнить их региональными мероприятиями, учитывающими специфику Тверской области».

Так, с 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени для многодетных предусмотрен сертификат на приобретение транспортного средства номиналом до 1 млн.рублей, освобождение от уплаты транспортного налога. Учеников 1-5-х классов, которые воспитываются в многодетных семьях, обеспечивают школьной формой.

В 2020-ом 25 многодетных семей Верхневолжья улучшили жилищные условия, переехав в жилые помещения бо́льшей площади. Всего за прошедшие 12 лет жилищные условия при поддержке регионального Правительства улучшили 220 семей Тверской области, где подрастают трое и более детей.

За особые заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в возрождение лучших семейных традиций в Тверской области для многодетных родителей учреждены почетные знаки «Слава Матери» и «Слава Отца».

Актуальная информация о направлениях поддержки представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Меры поддержки семей с детьми».

Пресс-служба Правительства Тверской области