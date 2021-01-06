В Тверской области многодетные семьи и воспитанники детских учреждений стали гостями праздника, посвящённого Международному дню защиты детей

1 июня в Твери прошло торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей. Гостями праздника стали воспитанники стационарных детских учреждений, дети из многодетных семей и их родители. С праздником и началом летних каникул их поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Начинается лето, время, которое неизменно связано с ожиданием интересных событий, встреч с новыми друзьями. Хочу пожелать вам провести летние месяцы ярко и насыщенно, чтобы у вас остались о них только самые теплые воспоминания», – обратился к юным участникам праздника Губернатор Игорь Руденя.

Для детей была подготовлена анимационная программа, мастер-классы, а также спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

«Такие мероприятия необходимы нашим деткам, особенно тем, кто приезжает из районов. Сегодня очень большое внимание в области уделяется семьям с детьми, многодетным семьям, очень много льгот появилось. Это помогает нам растить детей», – отметила многодетная мама из Твери Светлана Куликова.

Реализация мер поддержки семей с детьми в Верхневолжьесегодня, 1 июня, стала главной темой заседания Правительства Тверской области. В настоящее время в регионе реализуется более 30 направлений, в том числе, введенных в последние годы по инициативе Игоря Рудени.

При рождении ребенка каждой семье дарят набор детских принадлежностей.Расширена возможность получения социальной выплаты при рождении или усыновлении детей молодыми семьями, которые покупают жильев ипотеку.Молодые семьи при федеральной поддержке могут стать обладателями сертификата на приобретение и строительство жилья.

Многодетные семьи Верхневолжья полностью освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Детей из многодетных семей с 1-го по 5-й классы бесплатно обеспечивают школьной формой. Действует отдельная программа по обеспечению жильем многодетных с недостаточными доходами. Также многодетные семьиВерхневолжья, воспитывающие пятерых и более детей, могут приобрести автотранспорт при финансовой помощи области. Новая мера – сертификат на 1 млн рублей для покупки машины – введена в 2020 году.

По национальному проекту «Демография» автомобили вручают победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье», который впервые прошел в Тверской областив 2020 году.

Развивается система поддержки детей и родителей. В регионе создано 28 семейных центров. Продолжается практика поощрения ответственного родительства – вручаются орден «Родительская слава» за воспитание семерых и более детей, почетные знаки «Слава матери» и «Слава отца» и другие награды.

Планируется и далее совершенствовать меры в демографии Верхневолжья, в том числе систему сопровождения многодетных семей, максимально информировать родителей о возможностях поддержки через «Социальный навигатор» (он будет запущен уже этим летом), развивать трудовое воспитание и другие направления.

Благодаря системным мерам вТверской области в последние годы растёт количество многодетных семей. Если в 2017 году насчитывалось 9967 таких семей, то на начало 2021 года – уже 13281, где воспитывается более 43 тысяч детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области