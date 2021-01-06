Профессор Игорь Лельчицкий отметил системный подход к поддержке семей с детьми в Тверской области

Директор Института педагогического образования и социальных технологий Тверского государственного университета Игорь Лельчицкий в качестве эксперта принял участие в заседании Правительства Тверской области, где 1 июня был рассмотрен вопрос о реализации в регионе мер поддержки семей с детьми.

Игорь Лельчицкий отметил, что региональная власть реализует системный подход, в котором отчетливо видны основные идеи и стратегия поддержки семей с детьми

«Эти меры содержат мощный патриотический контекст», – считает эксперт, обращая внимание на необходимость активного использования современных инструментов продвижения информации о семейной политике региона в молодежной среде.

Профессор обратил внимание, что большое значение имеет повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, которые индивидуально работают с семьями на местах. Институт готов оказать в этой работе необходимую методическую помощь.

«Примерно половина наших исследований касается вопросов профилактики социальных рисков в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в период пандемии коронавирусной инфекции, а также практики психосоциальной поддержки молодых семей», – отметил профессор Лельчицкий.

Реализацию мер поддержки семей с детьми в Верхневолжье рассмотрели 1 июня, в Международный день защиты детей, на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

«В настоящее время в регионе реализуется более 30 направлений поддержки, в первую очередь многодетных семей. В Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми в Российской Федерации. Наша задача на региональном уровне – обеспечить эффективную реализацию федеральных мер и дополнить их региональными мероприятиями, учитывающими специфику Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – работу по поддержке семьи важно вести совместно с социально ответственными общественными организациями, учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения и, конечно, Русской Православной Церковью. Также Игорь Руденя отметил необходимость более широкого информирования семей о возможностях получения государственной поддержки.