Раиса Шикер: Вакцинация от COVID-19 поможет избежать осложнений

Заместитель главного врача Ржевской ЦРБ Раиса Шикер после перенесенного заболевания ковидом планирует сделать прививку.

«В начале этого года я перенесла COVID-19. Целый год продержалась, а тут обнаружила все признаки заражения. Заразилась, естественно, «на производстве». К счастью, коронавирус перенесла в лёгкой форме, а по истечении 6-9 месяцев планирую вакцинацию – не хотелось бы вновь стать жертвой этой опасной инфекции, точнее осложнений, которые она вызывает», - говорит Раиса Шикер.

По ее словам, сегодня в Ржевской ЦРБ могут сделать прививку тремя видами вакцины.

«Моё окружение, близкие и пациенты, постоянно со мной консультируются на предмет того, стоит ли делать прививку. И я всем отвечаю, что обеими руками за! Тем более что у ржевитян теперь есть выбор: в ЦРБ поступили все три вида вакцины, в том числе ожидаемый многими «КовиВак» центра Чумакова. Речь идёт о вакцине, созданной по классической методике на основе вируса, лишённого патогенных качеств. И я хочу это особенно подчеркнуть: она появилась на свет, благодаря тому же самому методу, который позволил учёным создать препараты, которые спасли миллионы жизней от холеры, чёрной оспы, чумы… Правда, в случае с «КовиВаком» есть ограничения – возраст до 60 лет. Поэтому я, скорее всего, буду прививаться «Спутником V», поскольку комбинированная векторная вакцина с самой лучшей стороны уже зарекомендовал себя во многих странах мира», – отметила врач.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 133 964 человека – это 92,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 31 мая, привиты 1030 человек. В федеральный регистр внесена информация о 126 292 вакцинированных гражданах.

По поручению губернатора Игоря Рудени расширены возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня в Тверской области прививку можно сделать в 54 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров. Запись на вакцинацию ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. На прививку можно записаться и в МФЦ.