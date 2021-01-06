Наталья Николаева: «Вакцинация – это забота о себе и людях»

Специалист отделения по работе с семьей и детьми Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Спировского района Наталья Николаева считает, что вакцинация от коронавирусной инфекции является знаком социальной ответственности гражданина.

«Мы работаем с семьями и, конечно же, заботимся о безопасности наших клиентов. У некоторых людей болезнь проходит в бессимптомной форме. При этом человек также является источником заражения и несет опасность для окружающих. Я сделала прививку, чтобы не подвергать риску здоровье наших клиентов и близких мне людей. Стоит понимать, что вакцинация - это забота не только о себе, но и о людях, на благо которых ты трудишься», – считает Наталья Николаева.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 133 964 человека – это 92,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 31 мая, привито 1030 человек. В федеральный регистр внесена информация о 126 292 вакцинированных гражданах.

По поручению губернатора Игоря Рудени расширены возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня в Тверской области прививку можно сделать в 54 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров. Запись на вакцинацию ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. На прививку можно записаться и в МФЦ.