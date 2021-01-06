В Тверской области продлено действие особого противопожарного режима

На территории Тверской области продлен особый противопожарный режим. Он будет действовать с 1 июня до 1 сентября 2021 года. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 1 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

Ранее особый противопожарный режим в Верхневолжье был установлен с 28 апреля по 1 июня.

Для обеспечения пожарной безопасности в тверском регионе введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах. Контроль введённых запретов осуществляется межведомственными группами. Особое внимание при действии режима уделяется мониторингу ситуации в лесах. Кроме того, должна быть усилена профилактическая работа с населением о мерах пожарной безопасности.

В этом году защиту лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населённых пунктов от пожаров обеспечивают почти 2000 сотрудников различных ведомств, включая 330 сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области, и порядка 1000 единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК, охотпользователей и недропользователей, добровольных пожарных формирований.

Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет в Тверской области сократилось в 8,5 раза – с 36-ти, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020-ом. Число торфяных пожаров уменьшилось в три раза: с 9-ти в 2016 году до 3-х в 2020-ом.

Пресс-служба Правительства Тверской области