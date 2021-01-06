Игорь Руденя: в Тверской области реализуется более 30 мер поддержки семей с детьми

Реализацию мер поддержки семей с детьми в Верхневолжье рассмотрели 1 июня, в Международный день защиты детей, на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«В настоящее время в регионе реализуется более 30 направлений поддержки, в первую очередь многодетных семей. В Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми в Российской Федерации. Наша задача на региональном уровне – обеспечить эффективную реализацию федеральных мер и дополнить их региональными мероприятиями, учитывающими специфику Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – работу по поддержке семьи важно вести совместно с социально ответственными общественными организациями, учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения и, конечно, Русской Православной Церковью.

Игорь Руденя отметил необходимость более широкого информирования семей о возможностях получения государственной поддержки. Губернатор поручил разработать специальную памятку для семей Верхневолжья и вручать ее при регистрации брака, рождении в семье ребенка.

Сейчас в Тверской области реализуется комплекс мер в демографии. В последние годы по инициативе Игоря Рудени введены новые направления поддержки.

При рождении ребенка каждой семье дарят набор детских принадлежностей. Расширена возможность получения социальной выплаты при рождении или усыновлении детей молодыми семьями, которые покупают жилье в ипотеку. Кроме того, молодые семьи при федеральной поддержке могут стать обладателями сертификата на приобретение и строительство жилья.

Особое внимание уделяется многодетным родителям.

Так, многодетные семьи Верхневолжья, воспитывающие пятерых и более детей, могут приобрести автотранспорт при финансовой помощи области. Новая мера – сертификат на 1 млн рублей для покупки машины – введена в 2020 году.

Также по национальному проекту «Демография» автомобили вручают победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье», который впервые прошел в Тверской области в 2020 году.

Многодетные семьи Верхневолжья полностью освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Детей из многодетных семей с 1-го по 5-й классы бесплатно обеспечивают школьной формой. Действует отдельная программа по обеспечению жильем многодетных с недостаточными доходами.

В Верхневолжье развивается социальная инфраструктура. Вводятся новые детские сады и школы. За 2019-2021 годы создано более 700 новых дошкольных мест, открыты школы в Брусилово, микрорайоне «Юность» Твери. Создаются центры образования «Точка роста», развивается технопарк «Кванториум», ведутся ремонты и обновляется оборудование в учреждениях. В «Южном» Твери открыта новая современная детская поликлиника. Такие же объекты запланированы в других муниципалитетах.

Развивается система поддержки детей и родителей. В регионе создано 28 семейных центров. Продолжается практика поощрения ответственного родительства – вручаются орден «Родительская слава» за воспитание семерых и более детей, почетные знаки «Слава матери» и «Слава отца» и другие награды.

Планируется и далее совершенствовать меры в демографии Верхневолжья, в том числе систему сопровождения многодетных семей, максимально информировать родителей о возможностях поддержки через «Социальный навигатор» (он будет запущен уже этим летом), развивать трудовое воспитание и другие направления.

Благодаря системным мерам в Тверской области в последние годы растёт количество многодетных семей. Если в 2017 году насчитывалось 9967 таких семей, то на начало 2021 года – уже 13281, где воспитывается более 43 тысяч детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области