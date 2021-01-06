Свыше 64 тысяч жителей Тверской области приняли участие в голосовании за благоустройство территорий

На платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru завершилось рейтинговое голосование за проекты благоустройства городов, которые будут реализованы в 2022 году. Голосование проводилось с 26 апреля по 30 мая. В нем приняли участие 64493 жителя Тверской области.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

От Тверской области на конкурс заявлено 47 проектов от 11 городов. Наибольшую активность проявили жители Твери, где 15 заявленных проектов разделили между собой голоса 24194 человек.

Также неравнодушие к благоустройству родных городов проявили и жители остальных территорий Верхневолжья. К примеру, в Ржеве проголосовали 8238 человек, в Вышнем Волочке - 6189 человек, в Торжке – 5937 человек.

Окончательные результаты будут подведены спустя несколько дней, когда завершится проверка всех поступивших голосов на достоверность и корректность заполненных данных. Объекты, которые поддержали большинство жителей, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

«Выражаем искреннюю признательность всем, кто принял участие в голосовании. Результат не заставит себя ждать - благоустроенные улицы, скверы, парки, набережные, которые отобрали именно вы, появятся уже в 2022 году», — отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах. В 2021 году в Верхневолжье по национальному проекту «Жилье и городская среда» обустроят 96 общественных территорий и дворов.

Пресс-служба Правительства Тверской области