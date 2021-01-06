Закон с поправками «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков принят во втором и третьем чтениях

В Государственной Думе сегодня единогласно поддержали законопроект «Единой России» о бесплатном доведении газа до границ земельных участков, где расположены жилые дома граждан. Документ, разработанный на основе обращения жителей Тверской области, принят во втором и третьем чтениях.

Согласно поправкам, доведение газа до участков от магистрального газопровода будет бесплатным. Организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года.

С предложением о бесплатном подключении к газу «Единая Россия» обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину в апреле этого года по итогам поездки врио замсекретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область. Дмитрий Кобылкин вместе с губернатором Игорем Руденей ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. С местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» - подключения дома к газу.

«Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», – сообщил тогда Дмитрий Кобылкин.

Глава государства поддержал инициативу партии в своем Послании Федеральному Собранию и поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, причем сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м и объем потребления газа составляет не более 7 кубометров газа в час.

26 мая вопросы газификации тверского региона обсудили губернатор Игорь Руденя и вице-премьер РФ Александр Новак на встрече в областном правительстве.

«В Тверской области проведена очень большая работа по реализации Послания Президента России Владимира Путина, в том числе утверждена программа газификации. Правительство России готово поддерживать вас в этой работе, чтобы надежно обеспечивать жителей газом и реализовывать проекты для социально-экономического развития региона», – отметил Александр Новак.

«Для нас важная задача – реализовать поручение Президента Владимира Путина по подведению газа до границ земельных участков жителей Тверской области. Газификация значительно повлияет на развитие инвестиционной деятельности и создание новых рабочих мест в Верхневолжье», – сказал Игорь Руденя.

В 2020 году Тверская область в числе первых субъектов России подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Общий объём финансирования программы составляет 23,5 млрд рублей. Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий. Всего до 2025 года в Тверской области планируется обеспечить газом свыше 46 тыс. домовладений. Это позволит повысить уровень газификации Тверской области до 76%.