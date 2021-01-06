Игорь Руденя прокомментировал итоги предварительного голосования «Единой России» в Тверской области

Губернатор Тверской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Руденя прокомментировал результаты предварительного голосования по кандидатурам для последующего их выдвижения от партии кандидатами в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Тверской области на выборах 2021 года. Напомним, голосование проходило с 24 по 30 мая.

«Тверская область показала достойные результаты. В электронном голосовании приняли участие более 52 тысяч человек. Практически столько же граждан пришли на избирательные участки – это порядка 10% избирателей», – отметил Игорь Руденя, поблагодарив жителей Верхневолжья за неравнодушие и активную гражданскую позицию.

В 2016 году в предварительном голосовании «Единой России» в Тверской области приняли участие 70,3 тысячи человек, или 6,5% от численности избирателей. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что рост активности выборщиков в 2021 году объясняется личными достижениями тверских «единоросов», а также результатами партийных проектов, связанных с вводом в эксплуатацию большого количества инфраструктурных, в том числе социально значимых объектов – автодорог, мостов, детских садов и других.

Глава региона акцентировал внимание на сильной конкурентной борьбе в ходе предварительного голосования-2021.

«В процедуре приняли участие представители самых разных профессиональных сообществ и общественных объединений – врачи, учителя, волонтеры, предприниматели, сотрудники предприятий, научные работники. Кандидаты представили программы развития нашего региона, различных отраслей, предприятий и учреждений. Сегодня «Единая Россия» – это единственная политическая партия, которая открыто проводит процесс предварительного голосования. И жители нашего региона, которые будут делать свой выбор в сентябре, это оценили, о чем говорит высокая активность их участия в предварительном голосовании», – сказал Игорь Руденя.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проводилось с 24 по 30 мая. Основной формой его проведения в этом году был онлайн-формат. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах, в том числе в Тверской области, была предусмотрена смешанная форма голосования. В очном формате праймериз проходили 30 мая.