Жителей и гостей Тверской области приглашают на Пушкинский праздник поэзии в селе Берново

6 июня в музее Александра Сергеевича Пушкина в селе Берново Старицкого района состоится праздник поэзии, посвященный дню рождения поэта. На нем будет работать пять тематических площадок. Начало мероприятий в 10:00.

Судьба Александра Сергеевича Пушкина тесно связана с тверской землей. Путешествуя между Петербургом и Москвой, он часто посещал Тверь, Торжок, Старицу, Берново. В Тверской губернии Александром Сергеевичем Пушкиным написано множество строк, ставших известными всему миру.

«Наш долг – хранить богатое духовное наследие и великую русскую культуру, которые объединяют народ, вызывают чувство гордости за нашу любимую Родину», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Праздник поэзии начнется с возложения цветов к памятнику Александру Пушкину, затем состоится выступление артистов Тверской академической филармонии и Пушкинский бал.

В этот день пройдут конкурс чтецов «Читаем Пушкина» и «Пишем письмо Пушкину», спектакль Тверского театра кукол «Потешная сказка», литературно-музыкальная композиция «Руслан и Людмила» и театрализованный концерт, подготовленные студентами Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова. Кроме того, гости праздника смогут увидеть спектакль «Женитьба» от Тверского ТЮЗа, посетить ярмарку и аллею художников.

Александр Сергеевич Пушкин посещал усадьбу Вульфов в селе Берново несколько раз. Здесь были написаны его знаменитые «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина».

Пушкинский праздник поэзии проводится в Тверской области с 1970 года. Ежегодно он объединяет сотни любителей поэзии, молодежь, творческие коллективы, ремесленников, почетных гостей.

В Тверской области праздничные мероприятия, посвященные дню рождения поэта, будут проходить в течение месяца. В библиотеке имени А.М. Горького с 1 июня состоятся выставки литературы «Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат», а также «Берново. Где Пушкин гостем был». Кроме того, 4 июня в 18:30 пройдет акция «Стихи в кармане».

В Тверском областном центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 4 июня запланирован литературно-музыкальный праздник «Солнечный гений – А.С. Пушкин», также откроются книжные выставки «Великий поэт великого народа» и «В волшебной пушкинской стране». В библиотеке имени М.И. Суворова состоится театрализованная игровая программа «Чудеса на неведомых дорожках». Тверская академическая областная филармония представит литературно-музыкальную композицию «Берег милый для меня», посвященный пушкинским местам Верхневолжья.

6 июня в День рождения поэта в Башне искусств Тверской областной картинной галереи в 15:00 будет показана музейно-театральная программа «Пиковая дама».

Пресс-служба Правительства Тверской области