В Торжке открылась уникальная выставка, посвященная «Волжскому путешествию» драматурга Александра Островского

В «Доме России» в Торжке открылась выставка «Почтенный купец», посвященная волжскому путешествию известного русского драматурга Александра Николаевича Островского. В экспозиции представлена хроника пребывания писателя в Торжке в мае 1856 года.

Посетители выставки смогут совершить прогулку по новоторжскому бульвару, заглянуть в уездный город Черемухин, увидеть подлинную рукопись «Опыта волжского словаря», составленного Островским по результатам литературной экспедиции. Кроме того, в рамках экскурсии состоится знакомство с историей дома на Климентовской улице и его хозяином – почтенным купцом Ефремом Матвеевичем Елизаровым, а также осмотр археологической находки – счетного пфеннига с портретом Людовика XVI.

Посетителей ждет визит не только в музей, но и в театр – на выставке представлены сценические костюмы по эскизам Б.М. Кустодиева и А.Я. Головина из коллекции Александринского театра.

Также с 1 по 6 июня в рамках выставки «Почтенный купец» пройдут тематические экскурсии «Застольное слово о Пушкине». Каким пушкинским традициям следуют литераторы, что значило имя Александра Пушкина в писательской среде 19 столетия и лично для Александра Островского, как Торжок связал воедино два знаковых имени русской литературы и в чем заключается волшебство пушкинской русалки – ответы на все эти вопросы можно будет найти на экскурсии.

Выставка будет работать до 15 сентября по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д.3. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-919-061-18-49.

Пресс-служба Правительства Тверской области