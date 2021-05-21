Тренер Елена Жебракова: «Прививка от ковида – это ответственность за здоровье окружающих»

Тренер Детско-юношеской спортивной школы им. И.Я. Гусева Калиязнского района Елена Жебракова считает, что прививка от коронавируса нужна, чтобы обеспечить безопасность детей.

«Ежедневно спортивную школу посещают немало ребят, о здоровье которых нам, взрослым, необходимо позаботиться в первую очередь. Поэтому я решила сделать бесплатную прививку от коронавирусной инфекции, как это уже сделала часть нашего тренерского коллектива. В первую очередь я прошла обследование, сдала анализ на наличие антител в организме, и только после этого записалась на прививку. Несколько дней назад вакцинировалась повторно. Делать прививку от коронавируса или нет – выбор каждого человека, однако не стоит забывать, что в период пандемии мы отвечаем не только за свое здоровье, но и здоровье окружающих», – считает Елена Жебракова.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 132 973 человека – это 92,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 30 мая, вакцинировались 202 человека. В федеральный регистр внесена информация о 125 136 вакцинированных гражданах.

По поручению губернатора Игоря Рудени расширены возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня в Тверской области прививку можно сделать в 54 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров. Запись на вакцинацию ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. На прививку можно записаться и в МФЦ.