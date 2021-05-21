Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником и вручил награды сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних

31 мая в Твери прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Хочу поблагодарить вас за вашу работу и за участие в жизни детей, с которыми вы занимаетесь. Благодаря вам, из этих детей вырастают и военнослужащие, и сотрудники полиции, и руководители силовых структур. Ваше умение работать с детьми – это залог наших будущих побед и успехов нашего государства», - отметил Игорь Руденя.

Сегодня в тверском регионе уделяется большое внимание воспитанию детей и подростков, в том числе духовно-нравственному, защите их законных прав. Как подчеркнул Игорь Руденя, совместная работа, в которой также принимает участие Русская Православная церковь, постоянно совершенствуется.

Глава региона отметил профессионализм сотрудников службы и вручил награды.

Почётной грамотой Губернатора Тверской области награждена Елена Евтропова, инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД РФ «Торжокский».

Благодарности Губернатора удостоены Наталья Кожевникова, начальник отделения по делам несовершеннолетних Заволжского отдела полиции УМВД РФ по городу Твери; Юлия Королева, инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД РФ «Ржевский»; Елена Новожилова, начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД РФ по городу Твери и Наталья Шибаева, старший инспектор по делам несовершеннолетних Фировского пункта полиции межмуниципального отдела МВД РФ «Вышневолоцкий».

Специализированные подразделения по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел были созданы 31 мая 1935 года. В настоящее время в Тверской области – 103 сотрудника подразделений по делам несовершеннолетних.

«Неоднократно название службы менялось, но задачи остаются неизменны - профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, помощь детям в трудной ситуации. Огромное внимание уделяется этому вопросу со стороны Правительства Тверской области», - отметил Пётр Пырх, начальник Управления МВД по Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области