Спасатель из Молоково привился от ковида, чтобы избежать повторного заражения

Заместитель начальника пожарно-спасательной части № 41 поселка Молоково Вячеслав Уткин привился от коронавируса после перенесенной осенью болезни.

«На днях мне ввели второй компонент вакцины от коронавируса. Теперь у меня сформируется иммунитет, и ситуация, в которую я попал в прошлом году, надеюсь, не повторится», – говорит Вячеслав Уткин.

Он рассказал, что переболев коронавирусом в октябре-ноябре прошлого года. На больничном был больше месяца, хотя и перенес заболевание в достаточно лёгкой форме.

«Но попасть на такой срок в изоляции – испытание и моральное, и физическое. Ещё раз оказаться в такой ситуации не хотелось бы, тем более, как говорят медики, есть случаи, когда повторно человек болеет ковидом гораздо тяжелее, чем в первый раз. Прививку практически никак не ощутил. Да и другие сотрудники части после вакцинации ни на что не жаловались. У нас в части десять человек уже привились обоими компонентами вакцины, ещё семеро сделали первую прививку. Это и в интересах собственного здоровья, и в интересах службы. Когда в части заболевают несколько сотрудников, сразу «сыплется» весь график: и дежурства, и отпуска, ведь часть должна в полном объёме выполнять свои функции. Так что стоит сделать прививку, чтобы не выпадать из рабочего процесса, не ставить под угрозу старших членов семьи, которым особенно опасно болеть. И ещё – чтобы спокойно ехать в отпуск на море», – считает Василий Уткин.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 132 973 человека – это 92,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 30 мая, вакцинировались 202 человека. В федеральный регистр внесена информация о 125 136 вакцинированных гражданах.

По поручению губернатора Игоря Рудени расширены возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня в Тверской области прививку можно сделать в 54 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров. Запись на вакцинацию ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. На прививку можно записаться и в МФЦ.