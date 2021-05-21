Реализацию мер поддержки семей с детьми в Верхневолжье рассмотрят на заседании Правительства Тверской области 1 июня

Ход реализации мер поддержки семей с детьми в регионе рассмотрят 1 июня, в День защиты детей, на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Улучшение демографических показателей – важнейшая задача в сфере социальной политики, – считает Игорь Руденя. – Мы стараемся обеспечить семьям региона как можно большую поддержку, чтобы они видели здесь перспективы, чтобы территория развивалась».

В Верхневолжье реализуется комплекс мер поддержки семей, в том числе в рамках национального проекта «Демография». Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

В настоящее время в регионе реализуется более 30 областных мер поддержки семей, в первую очередь многодетных. На заседании рассмотрят их эффективность, а также предложения по расширению и систематизации.

В повестку заседания включен еще ряд вопросов в демографии. За наилучшие показатели по приросту населения будет назван муниципалитет, который получит областную дотацию. Кроме того, будут обсуждаться меры поддержки многодетных семей Тверской области.

На заседании областного Правительства также рассмотрят вопросы развития агро- и лесопромышленного комплексов, поощрения молодых ученых Верхневолжья, реализации Программы поддержки местных инициатив.

Пресс-служба Правительства Тверской области