Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства Тверской области

31 мая Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, направления работы исполнительных органов власти региона. В числе основных рассмотрены вопросы демографии.

Игорь Руденя назвал демографическую политику стратегическим направлением для Тверской области. Как подчеркнул Губернатор, необходимо продолжить системную поддержку семей с детьми, особенно многодетных родителей.

Сейчас в Тверской области реализуется комплекс мер в демографии. В последние годы по инициативе Игоря Рудени введены новые направления поддержки.

Так, многодетных семьи Верхневолжья, воспитывающие пятеро и более детей, могут приобрести атотранспорт при финансовой помощи области. Новая мера для семей – сертификат на 1 млн рублей для покупки машины – введена в 2020 году.

Также по национальному проекту «Демография» автомобили вручают победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье», который впервые прошел в Тверской области в 2020 году.

В 2021 году общий объем средств на поддержку семей и детей Тверской области, или так называемый «детский бюджет», равен более 26,4 млрд рублей – это на 4,4 млрд рублей больше, чем в 2020-м. Объем выплат молодым и многодетным семьям составит 5 млрд рублей.

Для семей с детьми в Тверской области предусмотрено около 50 различных мер поддержки. В том числе это около 40 видов социальных выплат, 30 из которых установлены на региональном уровне.

При рождении ребенка каждой семье дарят набор детских принадлежностей.

Многодетные семьи Верхневолжья полностью освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Детей из многодетных семей с 1-го по 5-й классы бесплатно обеспечивают школьной формой. Действует отдельная программа по обеспечению жильем многодетных семей с недостаточными доходами.

Благодаря системным мерам только за 2020-й в Тверской области количество многодетных семей увеличилось на 1 тысячу. В прошлом году в таких семьях родилось 3,5 тысячи маленьких жителей Верхневолжья.

Отдельное внимание уделяется молодым семьям. Расширена возможность получения социальной выплаты при рождении или усыновлении детей молодыми семьями, которые покупают жилье в ипотеку. Родители могут получить от 200 тыс. рублей при появлении первого ребенка до 500 тыс. рублей при рождении третьего малыша. А в целом при рождении трех детей – 1 млн рублей. В этом году предельный возраст участников этой программы увеличен с 25 лет до 35 лет, в многодетных семьях – до 40 лет.

700 молодых семей за прошедшие пять лет при федеральной поддержке получили сертификаты на приобретение и строительство жилья. В 2021 году по этой программе смогут улучшить жилищные условия 179 молодых семей из 33 муниципалитетов.

Также принято решение об увеличении дополнительной социальной выплаты молодым семьям в случае, если в течение года после получения жилищного сертификата у них родился либо ими был усыновлен еще один ребенок. Раньше размер выплаты составлял 10% от жилищного сертификата, теперь – 20%. Эти средства могут быть направлены на погашение части ипотеки или кредита, а также на компенсацию финансов, потраченных на покупку или строительство жилья.

Пресс-служба Правительства Тверской области