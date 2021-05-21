ФК «Тверь» одержал победу над ФК «Знамя труда»

30 мая на стадионе «Юность» в рамках первенства России по футболу среди команд ПФЛ прошёл матч между футбольными клубами «Тверь» и «Знамя труда» (г. Орехово-Зуево). Тверская команда одержала победу со счётом 3:0. Мячи в ворота отправили Кирилл Ушатов, Алексей Курзенев и Юрий Петровский.

Впервые игру сопровождал духовой оркестр Tver Brass Band. Спортсмены вышли на поле под живое исполнение знаменитого марша Матвея Блантера. Болельщики смогли услышать исполнение оригинальных кавер-версий современных хитов, попурри известных песен, в том числе, советской эстрады.

«По воспоминаниям ветеранов тверского футбола, духовой оркестр на матчах в нашем городе играл разве что в довоенное время. Так что живая музыка на трибунах – это еще и своеобразный отсыл к большому прошлому нашего футбола», – отметили в ФК «Тверь».

Следующий матч тверская команда снова проведет на стадионе «Юность». В пятницу, 4 июня, в Тверь приедет подмосковная «Коломна». Начало встречи, которая станет заключительной домашней игрой сезона для ФК «Тверь», в 18:00.

Футбольный клуб «Тверь» создан 9 апреля 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Поздравляя игроков и руководство клуба с первым днем рождения, глава региона отметил, что команда достойно несет знамя тверского спорта.

В этом году ФК «Тверь» начал сезон игр с серии побед. В настоящее время клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице и продолжает вести борьбу за медали.

Пресс-служба Правительства Тверской области