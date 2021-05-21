В первый день лета детей из школьных лагерей приглашают в ДК «Пролетарка» на творческую программу

1 июня в 10.30 Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» открывает двери для детей из летних школьных лагерей. Сотрудники учреждения подготовили для школьников творческую программу «Планета лета».

В рамках подготовки региона к летнему отдыху и оздоровлению детей в 2021 году на заседании Правительства Тверской области 14 мая Губернатор Игорь Руденя акцентировал – должны быть созданы все условия для содержательного отдыха детей, включая возможности развивать таланты и способности каждого ребенка. Важно предусмотреть комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию, встречи со спортсменами, заслуженными людьми, поездки по Тверской области, проведение спортивных, культурных, экологических событий.

Участников творческой программы «Планета лета» ждут мастер-классы по хореографии и декоративно-прикладному искусству. Дети примут участие в мультимедийных беседах, посвящённых жизни и подвигу Александра Невского, преподобному Макарию Калязинскому, а также 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Творческие подарки для ребят подготовили студия дизайна «Фантазеры», изостудии «Первоцвет» и «Соцветие» в формате выставки «Здравствуй, солнечное лето!».

Ежедневно с 1 по 25 июня в ДК «Пролетарка» для юных зрителей будет организован показ кинолент и мультфильмов. В рамках кинопоказов пройдут «живые уроки», в том числе общение с историками, краеведами.

Пресс-служба Правительства Тверской области