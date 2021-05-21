Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с темой летнего трудоустройства подростков

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели с темой государственной поддержки летнего трудоустройства подростков в Тверской области. Об этом сообщает фонд развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, на заседании Правительства Тверской области 25 мая обсуждался вопрос организации занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в предстоящие летние каникулы. Планируется, что при поддержке региона практические навыки на предприятиях смогут получить порядка 5900 юношей и девушек.

«В текущем году всем подросткам, постоянно проживающим в Тверской области и желающим внести свой вклад в развитие региона, получить первый рабочий опыт, должна быть предоставлена такая возможность. В числе приоритетов у наших детей должны быть уважение к труду, ответственная работа в трудовом коллективе. Сегодняшние подростки – это будущий кадровый резерв нашего региона», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Подростки в летнее время могут найти подработку по таким специальностям, как помощник менеджера, специалист по продажам, почтальон, рабочий зеленого хозяйства, швея, помощник дизайнера, регистратор, вожатый, помощник официанта, повара и прочее.

Рабочие места для подростков созданы как в бюджетной сфере, так и на крупных региональных предприятиях – ОАО «Тверской полиграфический комбинат», ООО «Заволжский мясокомбинат», АО «ДСК», ООО «СтепТрейд», АО «Агрофирма Дмитрова гора», ФГУП «Почта России», ООО «ИПК Парето-принт», ЗАО «Тверские узоры», АО «Вышневолоцкий леспромхоз» и других.

Самое большое количество предложений трудоустройства в период летних каникул предлагают в Твери, Конаковском районе, Вышневолоцком городском округе, городах Ржев, Торжок и Кимры.

В Тверской области для стимулирования трудоустройства подростков по инициативе губернатора Игоря Рудени введена компенсация части затрат на их заработную плату. Работодатели, которые возьмут на работу ребят в возрасте от 14 до 18 лет, возместят 50% от затрат на заработную плату. Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации. На эти цели в областном бюджете в 2021 году заложено порядка 6,6 млн рублей.

Со стороны работодателя подросткам выплачивается заработная плата пропорционально отработанному времени, определённому трудовым законодательством, но не ниже МРОТ в месяц (12 792 рубля).

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.