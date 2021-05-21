В Тверской области установят 10 новых школьных стадионов

В муниципалитетах Верхневолжья будет установлено 10 новых школьных стадионов. Финансирование строительства и предложения по размещению объектов обсуждались на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Один из спортивных стадионов будет установлен на территории Калязинского колледжа им. Н.М. Полежаева. Во время рабочей поездки в муниципалитет 20 мая Губернатор Игорь Руденя осмотрел место размещения объекта.

Глава региона подчеркнул – стадион необходимо ввести к началу нового учебного года, чтобы на нём могли заниматься студенты и школьники Калязина.

На площадке разместят футбольное поле и зону для занятий воркаутом. На территории обеспечат освещение и видеонаблюдение.

Также четыре современных школьных стадиона планируется установить в этом году в Твери. Местами размещения выбраны территории городских школ №18, №45, №34, спортивной школы олимпийского резерва «Тверь».

В Кимрах объект будет расположен у средней школы №5, в Осташкове – у школы №3, в Торжке - у школы №5, в Нелидово – у гимназии №2. Кроме того, спортом на новом стадионе смогут заниматься ученики Старицкой средней общеобразовательной школы.

В общей сложности из областного бюджета на установку 10 объектов направят 142 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области