В предварительном голосовании «Единой России» в Тверской области приняли участие около 100 тысяч человек

Участники праймериз поблагодарили жителей Верхневолжья за доверие и высокую активность

30 мая в Тверской области, как и во всей стране, завершилось предварительное голосование «Единой России». Вечером 30 мая председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время видеоконференцсвязи с регионами дал старт подсчёту голосов предварительного голосования партии. Лидер партии отметил высокую активность избирателей на нынешнем электронном голосовании.

От Тверской области в видеоконференции приняли участие советник Президента РФ Владимир Васильев, сенатор Андрей Епишин, депутат Госдумы Сергей Веремеенко, председатель Законодательного собрания области Сергей Голубев, руководитель регионального штаба акции «Мы вместе» Юлия Саранова, руководитель регионального исполкома «Единой России» Сергей Аксенов.

Владимир Васильев и другие кандидаты поблагодарили жителей Тверской области за поддержку и высокую активность.

Суммарная явка на праймериз (онлайн с 24 мая и очно 30 мая) в Тверской области, по предварительным данным, составила около 100 тыс. человек (около 10% от численности избирателей). Для сравнения – в 2016 году в предварительном голосовании «Единой России» в Тверской области проголосовали 70,3 тыс. человек (6,5% от численности избирателей).

«Нашу партию поддерживают, потому что мы поддерживаем курс нашего Президента. В основу послания главы государства Федеральному Собранию положен принцип сбережения российского народа. И сейчас наша задача, в отличие от тех, кто в оппозиции - все это обеспечить, принимая законы на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Мне хочется пожелать, чтобы в сентябре наши избиратели сделали такой выбор, чтобы даже те, кто не голосовал, убедились, что фракция «Единой России» работает на свой народ и работает эффективно. Это то, о чем говорил Президент в Послании: чтобы мы видели не только рост показателей. А чтобы люди ощущали, что жить становится лучше. Что это их власть, их партия, их депутат. Я хочу поблагодарить всех - за то, что вы уделяете внимание выборам представительной власти. Сейчас начнется серьезная работа, съездом партии будет утверждена предвыборная программа. Она будет обязательной для исполнения каждым членом партии. И основана она будет на ожиданиях и наказах наших избирателей», - сказал Владимир Васильев.

Юлия Саранова отметила, что ей, как новому человеку в политике, участвовать в праймериз было интересно и волнительно.

«Рядом с тобой сильные, опытные политики. И новые люди, как я, в этой сфере. Мы очень разные, но вместе пошли на праймериз, чтобы попробовать свои силы и проверить, насколько люди готовы нас поддержать. Была смешанная система: можно было проголосовать электронно или прийти на участок. И для меня это принципиально важная история. Потому что моим знакомым молодым ребятам в гаджетах проявить свою гражданскую позицию – это очень привычный формат. Но есть люди старшего возраста, для них прийти на участок – это ритуал, традиция. И мы не должны у них эту возможность забирать. Важно поблагодарить всех, кто принимал участие в организации процедуры. Я сегодня была на участке - висели плакаты с кандидатами, вся информация давалась, прозрачные урны для бюллетеней - все процедуры были соблюдены. Это говорит о том, что праймериз - не формальная процедура, а самые настоящие предварительные выборы достойных кандидатов», - сказала руководитель регионального штаба акции «Мы вместе».

Депутат Госдумы Сергей Веремеенко сообщил, что, по информации регионального оргкомитета, каких-либо серьезных нарушений в ходе праймериз в Тверской области не зафиксировано.

«Сегодня я побывал на многих избирательных участках – голосование прошло в спокойной обстановке, многие приходили голосовать семьями», - отметил депутат.

Сенатор Андрей Епишин сказал, что онлайн-голосование позволило привлечь к праймериз больше молодежи, людей среднего возраста.

«В Тверской области значительная часть избирателей выбрала голосование онлайн. На мой взгляд, это очень хорошая тенденция, которая говорит об интересе людей, в том числе молодежи к общественной жизни. Благодаря предварительному голосованию мы привлекли молодежь - наше будущее - к управлению страной», - подчеркнул сенатор.

Председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой России», спикер Законодательного собрания Сергей Голубев отметил, что предварительное голосование прошло организованно, спокойно и системно.

«Сегодня я тоже посетил участки, везде голосование проводилось с соблюдением санитарных норм. Хорошая организация и высокий уровень голосования - это показатель крепости партийных организаций. Значит, партию знают, в нее верят и надеются на ее кандидатов», - сказал Сергей Голубев.

По мнению руководителя регионального исполкома «Единой России» Сергея Аксенова, предварительное голосование прошло в конкурентной среде.

«Местные отделения качественно провели процедуру с точки зрения безопасности и организации. Большая активность жителей говорит о доверии к партии и высоком уровне интереса жителей к политическим процессам, происходящим в стране и Тверской области», - подчеркнул Сергей Аксенов.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования