Жителей Тверской области, ищущих работу, обучают по программам Ворлдскиллс

В Тверской области началось бесплатное обучение по программам Ворлдскиллс в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В 2021 году бесплатное обучение смогут пройти более 300 жителей региона.

«Наша задача – обеспечить максимальную занятость населения области. Особенно это касается молодежи, которая должна быть мотивирована на работу в родном регионе. От этого во многом зависит развитие экономики Верхневолжья», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Стать участниками программы Ворлдскиллс могут те жители региона, которые обратились в службу занятости. Это могут быть безработные, граждане старше 50-ти лет, граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. По многим компетенциям доступны программы профессионального обучения для людей без образования, они смогут освоить профессию «с нуля». Подробнее о программе можно узнать на сайте https://express.worldskills.ru/

В Тверской области первая группа обучающихся уже начала осваивать профессиональные навыки по компетенции «Графический дизайн» на базе Тверского технологического колледжа. Кроме того, востребованы и перспективны еще 35 профессиональных направлений – разработка мобильных приложений, инженерный дизайн CAD, экспедирование грузов, предпринимательство, ресторанный сервис, кирпичная кладка, промышленный дизайн и другие. Желающие могут пройти обучение в области сварочных технологий, разобраться в основах и тонкостях эксплуатации и обслуживания многоквартирных домов, освоить навыки туроператорской деятельности.

Более 70% обучения посвящено освоению практических навыков под руководством сертифицированных экспертов. Выпускники программ получат паспорт компетенций (скиллс-паспорт), в котором будут отражены освоенные умения и навыки. Документ дает возможность работодателям без испытательного срока определить уровень профессиональной подготовки будущего работника.

Пресс-служба Правительства Тверской области