Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли участие в предварительном голосовании

Парламентарии отмечают, что очное голосование в Верхневолжье проходит корректно, а онлайн-голосование показало высокую активность избирателей

30 мая с 8.00 до 20.00 в Тверской области проходит очное голосование на праймериз «Единой России» в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Тверской области.

Вместе с избирателями на участках предварительного голосования проголосовали действующие депутаты Законодательного собрания. Заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Константин проголосовал на участке во Ржеве.

«Предварительное голосование «Единой России» позволяет сформировать список кандидатов партии на местах с учетом мнения жителей города, поскольку, будучи избранными впоследствии, именно они станут обеспечивать выполнение на нашей территории стратегических программ и региональных проектов, которые непосредственным образом скажутся на повышении качества жизни ржевитян. Это должны быть компетентные, инициативные, порядочные люди, которые смогут ответить перед избирателями за свои действия, работая в представительном органе власти. Высший принцип демократизма – непосредственное участие населения в формировании списков кандидатов от партии – как раз и был реализован, благодаря инициативе «Единой России» по проведению предварительного голосования», - отметил Виктор Константинов.

Депутат Законодательного Собрания Тверской области Артур Бабушкин проголосовал на участке в Твери.

«В этом году в праймериз участвуют много участников, но конкурентная борьба друг с другом проходит в корректных, вежливых и честных условиях. Процедура предварительного голосования помогает определить тех людей, которым больше всего доверяет население. Сейчас мы создаем базу для будущих законов РФ, тверского региона, которые будут работать для нас. Это крайне важно, чтобы законотворческой деятельностью занимались компетентные люди», - сказал Артур Бабушкин.

Депутат считает, что онлайн-голосование, впервые опробованное в этом году на праймериз «Единой России», несмотря на прогнозы скептиков, приживется в современной выборной системе. Высокие промежуточные результаты онлайн-голосования в Тверской области это подтверждают.

«Я принадлежу к поколению тех людей, которые являются приверженцами живого общения с людьми. Но нужно работать в тех условиях, которые нам диктует время. Партия «Единая Россия» - единственная в стране, которая проводит процедуру праймериз. Онлайн-голосование доступно и удобно для многих, позволяет сделать свой выбор большему количеству избирателей», - подчеркнул Артур Бабушкин.

Депутат Законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев также отметил, что онлайн-голосование в Тверской области прошло успешно, с высокой активностью избирателей.

«Прогресс не остановить: у людей старшего поколения сегодня тоже есть смартфоны, и они ориентируются на сайте Госуслуг. А те, кто хочет живого общения, приходят на участок и голосуют очно. Главное, что партия дает людям возможность самим выбрать формат голосования», - подчеркнул Олег Лебедев.

Предварительное голосование проходит 30 мая на 253 участках в Тверской области (с 8 утра до 20 часов), а также на сайте https://pg.er.ru/. По состоянию на 17:00 30 мая онлайн проголосовали более 52 тыс. человек.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования