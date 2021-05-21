Юлия Саранова вместе с братом пришла на участок предварительного голосования

30 мая в Тверской области проходит очное предварительное голосование партии «Единая Россия». Жители Верхневолжья определяют кандидатов, которые будут представлять их интересы на выборах 19 сентября 2021 года в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Тверской области.

Руководитель регионального штаба акции «Мы вместе» Юлия Саранова вместе со свои братом Дмитрием Сарановым пришла на участок в тверской школе №40.

«Я проголосовала онлайн на сайте предварительного голосования. Сегодня я здесь со своим братом Дмитрием, который решил голосовать очно. Пришла его поддержать», – сказала Юлия Саранова.

Лидер тверских волонтеров отметила, что ее всегда интересовал процесс работы участков, поэтому она пришла посмотреть за ходом голосования.

«Для меня это волнительный день - впервые участвую в праймериз. Настрой позитивный, так как чувствую поддержку избирателей», – отметила Юлия.

Брат Юлии Дмитрий Саранов – сотрудник МЧС, человек решительный и ответственный, поэтому считает участие в голосовании для себя обязательным.

«Этот механизм важен, ведь люди выбирают тех, кто будет отвечать за развитие нашего региона и всей страны. Голосование – отличная возможность определить наиболее перспективных кандидатов, которые уже успели доказать эффективность своей работы, зарекомендовали себя ежедневным трудом на благо тверского края. Считаю, что каждый должен делать свой выбор, чтобы двигаться вперед, развиваться», – подчеркнул Дмитрий Саранов.

Напомним, руководитель регионального штаба акции «Мы вместе» Юлия Саранова участвует в предварительном голосовании «Единой России» (в Госдуму по 179-му округу и по списку). Свой выбор она уже сделала онлайн, поддержав коллег на праймериз 25 мая.

В Тверской области голосование проводится по смешанной системе. С 24 по 30 мая включительно на сайте pg.er.ru проводится онлайн-голосование. Сегодня, 30 мая до 20.00 можно проголосовать очно на участке. За ходом голосования в Верхневолжье следят наблюдатели.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования