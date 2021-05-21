Андрей Епишин принял участие в предварительном голосовании «Единой России»

Сенатор Российской Федерации Андрей Епишин 30 мая принял участие в предварительном голосовании «Единой России» и проголосовал онлайн.

«На праймериз «Единой России» в этом году впервые используется онлайн-голосование. Это удобная и простая процедура, проголосовать можно в любом месте, на компьютере или даже телефоне. Кроме того, голосование на праймериз в Тверской области конкурентно – в среднем по каждому избирательному округу выдвинулись около 10 кандидатов. Считаю, что именно поэтому жители Верхневолжья активно принимают участие в предварительном голосовании», - отметил сенатор.

При этом он подчеркнул, что многие избиратели, особенно люди старшего поколения, привыкли голосовать на участках. Поэтому в Тверской области применяется смешанная система голосования.

«Сегодня, 30 мая, в последний день праймериз, можно отдать свой голос за кандидатов как онлайн, так и придя на участок предварительного голосования. Призываю всех, кто неравнодушен к будущему нашей земли, принять участие в голосовании. Так мы определим достойных кандидатов от «Единой России» на выборы в сентябре», - сказал Андрей Епишин.

Сенатор отметил, что «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая применяет открытую процедуру предварительного голосования. Причем она предусматривает возможность голосования не только членов партии, а всех граждан, являющихся избирателями на своей территории.

«Я всегда участвую в праймериз. Это честно. Это оценка людьми твоей работы, уровень их доверия. Свою задачу вижу в том, чтобы сделать Тверскую область благоустроенной и комфортной для жизни. Есть федеральные и областные программы, участие в которых позволит нам добиться хороших результатов», - подчеркнул Андрей Епишин.

Предварительное голосование «Единой России» в Тверской области в этом году проходит с 24 по 30 мая в режиме онлайн и 30 мая с 8:00 до 20:00 традиционным способом на участках предварительного голосования.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования