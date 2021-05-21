Молодежь участвует в предварительном голосовании «Единой России»

Сегодня, 30 мая, в Тверской области проходит очное предварительное голосование «Единой России», которое продлится до 20:00. Жители региона определяют, кто станет кандидатами партии в депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Тверской области на выборах 19 сентября 2021 года.

Среди пришедших на голосование много молодежи, в том числе активисты, решившие попробовать себя в политике и выдвинувшие свои кандидатуры на праймериз.

«Считаю, что молодежь и волонтеры должны идти в политику, продвигать наработанные идеи и развиваться. Важность праймериз в том, что есть возможность определить кандидата, который будет представлять интересы избирателей в будущем. На праймериз все решается открыто и прозрачно. Я участвую в предварительном голосовании с идеей о благоустройстве территорий для молодежи», - отметил председатель молодёжной палаты при Тверской городской Думе Даниил Тропкин.

В Ржеве в праймериз принял участие солист Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ Кирилл Суслов, который хорошо известен как финалист вокального шоу Первого канала «Голос». Он своим примером доказал, чего может добиться молодой человек с активной жизненной позицией.

«Почему я в качестве кандидата принимаю участие в предварительном голосовании партии? Решил испытать свои силы на новом поприще – как представитель нашей молодёжи в законодательном органе власти. Зачем мне это нужно? Я родился и вырос в Ржеве, получил путёвку в жизнь, здесь живут мои близкие, друзья и единомышленники, и мне далеко не безразлично, как будет развиваться родной город в будущем. Искренне хотел бы помочь сделать Ржев лучше, комфортнее, благоустроеннее – одним словом, городом, в котором хочется жить. Прежде всего, нашей молодёжи, которая, я считаю, также должна принимать участие в принятии решений, касающиеся городской жизни», – сказал Кирилл Суслов.

В Твери и других муниципалитетах области сегодня на участках предварительного голосования можно было увидеть много молодых лиц.

«Я считаю, что голосование — это исполнение моего гражданского долга. Может, это звучит пафосно и избито, но голос каждого действительно важен. Я отдал свой голос и тем самым, уверен, что повлиял на будущее России. Я смотрел на работу кандидатов, следил за их деятельностью, поэтому полностью уверен в правильности своего выбора. Я мог проголосовать онлайн, но решил, что явиться лично для меня удобнее», – отметил после голосования в Твери 19-летний активист волонтерского Центра партии «Единая Россия» Михаил Пышин.

Напомним, в Тверской области голосование проводится по смешанной системе. С 24 по 30 мая включительно на сайте pg.er.ru проводится онлайн-голосование. Сегодня, 30 мая до 20.00 можно проголосовать очно на участке. За ходом голосования в Верхневолжье следят наблюдатели.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования