В областной столице откроется новое здание Тверского радиотелецентра

В Твери завершается строительство нового здания областного радиотелецентра. Технические специалисты филиала РТРС «Тверской ОРТПЦ» начнут там работу уже этим летом. Радиотелецентр будет располагаться на улице Вокзальной.

Центр станет крупным производственно-технологическим комплексом, базовой инфраструктурой для развития теле-, радиовещания и телекоммуникаций в регионе. На площади 852 кв. м разместятся помещения аварийно-профилактических групп, антеннщиков-мачтовиков, диспетчеров и энергогруппы. Появится учебный класс и ремонтные мастерские, которых раньше в радиотелецентре не было.

Все мероприятия позволят улучшить качество предоставляемых Филиалом РТРС «Тверской ОРТПЦ» услуг теле/радиовещания жителям Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области